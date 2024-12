Stampante wireless 4-in-1 Canon: con lo sconto top Amazon è tua a meno di 50€

Per ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro, prova la Stampante multifunzione wireless 4 in 1 Canon! Oggi è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto bomba del 42%.

La spedizione è gratuita ed è garantita la consegna prima di Natale. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli sono in esaurimento!

Stampante multifunzione wireless 4 in 1 Canon: specifiche tecniche e funzionalità

La Stampante multifunzione wireless 4 in 1 Canon è un dispositivo di ultima generazione perfetto per rendere più efficiente che mai la tua postazione di studio o di lavoro.

Innanzitutto questo modello ti consente di stampare, copiare, fare scansioni e inviare fax direttamente dal tuo home office ottimizzando di gran lunga i tempi di qualsiasi tipologia di operazione. Inoltre la sua funzione di accensione e spegnimento automatico ad alta efficienza energetica ti aiuta a gestire i costi così da risparmiare in bolletta.

Nello specifico, anche la produttività sarà assicurata in quanto potrai sfruttare la stampa automatica fronte-retro e un ADF da 20 fogli per la copia e la scansione di documenti a colori e in bianco e nero multipagina. Tra l’altro questo dispositivo stampa velocemente anche foto 4 x 6 senza bordi per toccare con mano tutti i tuoi scatti migliori.

Un’altra delle caratteristiche di spicco della stampante è la sua funzionalità smart: è possibile controllarla tramite Wi-Fi e l’app di STAMPA Canon, l’app Apple AirPrint e l’app di stampa Android Mopria. Inoltre potrai utilizzare Wireless Direct quando devi stampare senza router per una maggiore produttività sia a casa che in ufficio.

Oggi la Stampante multifunzione wireless 4 in 1 Canon è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto bomba del 42%. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.