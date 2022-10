Stazione di ricarica 4 in 1: addio fili, benvenuta CARICA RAPIDA

Ricarica tutti i tuoi dispositivi in una volta grazie a questo fantastica stazione di ricarica 4 in 1. Una volta che l’avrai a disposizione, non potrai più farne a meno: avrai tutto al 100% senza seminare disordine per casa e non sapere mai dove hai lasciato i tuoi dispositivi.

La trovi su Amazon a soli 35,99€ se applichi il coupon sulla pagina del prodotto che ti permetterà di ricevere uno sconto del 10%.

Con un abbonamento Prime sul tuo account Amazon ricevi tutto a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Una stazione di ricarica sempre in ordine con questo caricabatterie Wireless 4 in 1

Sei stanco di avere le prese tutte occupate o di dover scegliere cosa ricaricare per prima? Grazie a questo Caricabatterie Wireless 4 in 1 non avrai più problemi. Potrai infatti ricaricare quattro dispositivi in un colpo solo: due smartphone, uno SmartWatch e un paio di cuffie. Naturalmente per essere utilizzato i tuoi dispositivi devono usufruire della tecnologia di ricarica induttiva wireless, ricordati di controllare la compatibilità dei tuoi prima di completare l’acquisto.

Il punto forte di questa stazione di ricarica sta nel fatto che potrai piegarlo e richiuderlo in modo da essere comodamente portato anche durante i tuoi viaggi. Infatti sarai capace di metterlo tranquillamente in valigia o in borsa per usarlo sia in hotel, ma anche in ufficio. Nella confezione sono inclusi: un adattatore per la presa di corrente, un cavo di ricarica rapida e un manuale d’uso per l’utente. Non dovrai aver paura di cortocircuiti o sovratensioni poiché questo dispositivo previene questi tipi di problemi grazie alle certificazioni che attestano il suo sistema di protezione.

Non farti scappare questa offerta e acquista il prima possibile la tua stazione di ricarica applicando il coupon che ti permette di riceverlo a soli 35,99€ risparmiando ben il 10% di sconto.

