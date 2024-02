SteelSeries Arctis 7P+, solo il meglio al prezzo più basso di sempre!

SteelSeries Arctis 7P+ sono cuffie wireless progettate appositamente per i giocatori Pro che desiderano solo il meglio. Sono cuffie Premium a tutto tondo, realizzate dalla regina delle aziende specializzate nell’audio gaming. Sono davvero il top che possiamo trovare ora sul mercato. Sono cuffie costose, dal prezzo consigliato decisamente non popolare: 199,99 euro. Oggi però Amazon ha deciso di abbattere il prezzo consigliato, facendoci risparmiare ben 70 euro! Comprare un paio di cuffie wireless Premium, o di fascia alta che dir si voglia, a questo prezzo, 130 euro, è davvero incredibile! Subito nel carrello Amazon, stanno andando a ruba!

Audio cristallino

Il design ergonomico e confortevole di SteelSeries Arctis 7P+ assicura una vestibilità perfetta anche durante sessioni di gioco prolungate, riducendo l’affaticamento e garantendo il massimo comfort. I cuscinetti auricolari in tessuto traspirante mantengono le orecchie fresche e asciutte anche durante le maratone di gioco più intense.

SteelSeries Arctis 7P+ restituiscono un audio di alta qualità grazie ai driver altoparlanti da 40 mm che producono un suono nitido e dettagliato. La qualità elevata è dovuta anche a al Bluetooth lossless da 2,4 Ghz: si gioca a bassissima latenza e con una portata super stabile di 12 metri.

La tecnologia surround DTS Headphone:X v2.0 integrata nel Arctis 7P+ offre un suono spaziale realistico, che crea un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Questa tecnologia permette ai giocatori di percepire la direzione e la distanza dei suoni all’interno del gioco, fornendo loro un vantaggio competitivo nei giochi in cui l’audio è fondamentale.

E come se non bastasse il microfono ClearCast bidirezionale certificato Discord, ampiamente riconosciuto come il miglior microfono nei giochi, offre chiarezza vocale di qualità da studio e cancellazione del rumore di fondo. Solo il meglio insomma su queste cuffie SteelSeries Arctis 7P+.

Anche la batteria è al top su SteelSeries Arctis 7P+. Stiamo parlando di ben 30 ore con una singola ricarica, valore questo da prima della classe. Ma con quali hardware possono essere utilizzate? Praticamente su tutto: PS4/PS5, supporto per PC, Mac, Android e Switch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.