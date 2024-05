eBay NON SCHERZA e piazza un -34% IMMEDIATO per Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G è tornato in super sconto su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Etichettato da molti come uno tra i più apprezzati e meglio realizzati mid-range del momento, il device del colosso sudcoreano è in vendita ad appena 202€ con uno sconto immediato del 34%.

Con un risparmio complessivo di 106€ hai a disposizione un device ideale per ogni situazione: non fa una piega dopo un giorno intero di utilizzo, nemmeno per avviare le app più pesanti grazie al processore octa-core con 6/128GB di memoria a disposizione.

Samsung Galaxy A33 5G è in caduta libera su eBay con il 34% di sconto immediato

Realizzato con materiali impermeabili agli schizzi d’acqua e alla polvere, lo smartphone a marchio Samsung è perfetto per guardare video ad altissima risoluzione: infatti, il pannello Super AMOLED da 6.4 pollici a 90Hz riproduce fedelmente i colori e le animazioni sono sempre fluidissime, anche durante l’utilizzo intenso del telefono.

Il tutto è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, un modulo ottimizzato per accompagnarti anche per 2 giorni consecutivi con le dovute accortezza. Inoltre, se ami scattare foto e registrare video ad alta risoluzione, il modulo fotografico multiplo integra un sensore da 48MP che non ti deluderà mai.

Potrebbe passare del tempo prima di ritrovare lo sconto del 34% su eBay per l’acquisto del device di fascia media a marchio Samsung; fatti furbo e acquistalo in questo istante con tanto di consegna rapida e gratuita in 72 ore.

