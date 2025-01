Sterilizza tutto con il Pulitore a Ultrasuoni in doppio sconto su Amazon

Se vuoi sterilizzare in maniera profonda qualsiasi oggetto, che si tratti di gioielli, occhiali o addirittura protesi dentali, la soluzione ideale è il Pulitore a Ultrasuoni Gisaae. Oggi è disponibile su Amazon a soli 31 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Pulitore a Ultrasuoni Gisaae: le modalità di utilizzo

Il Pulitore a Ultrasuoni Gisaae funziona con vibrazioni ad alta frequenza e molecole d’acqua a 360 ° così da ottenere una pulizia efficiente anche nelle fessure difficili da pulire senza il rischio di danneggiare l’oggetto.

La modalità di utilizzo è semplicissima: è possibile scegliere tra 5 opzioni di durata della pulizia (300-360-480-600-90 secondi) con il funzionamento che si attiva sfruttando un solo pulsante. Inoltre è dotato di un cestino di pulizia rimovibile per rendere l’uso ancora più pratico e versatile.

La grande capacità di 660 ml è adatta alla maggior parte dei prodotti, che si tratti di anelli, collane, occhiali, dentiere, apparecchi, monete, rasoi, pennelli per il trucco, posate e così via. In più la vasca interna ha un design ovale ed è facile da riporre oltre ad essere caratterizzata da una buona resistenza alla corrosione e al calore, mentre il guscio esterno è realizzato in materiale ABS ecologico, sicuro e durevole.

Per finire, ti ricordiamo che questo dispositivo professionale può essere utilizzato non solo a casa, ma anche in orologerie, gioiellerie e studi dentistici.

