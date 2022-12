Strange World arriva su Disney+: guardalo in streaming

Realizzato con un budget stimato in 180 milioni di dollari, il nuovo film d’animazione Strange World: Un Mondo Misterioso della Walt Disney Company sta per arrivare in streaming su Disney Plus. Ecco tutti i dettagli da conoscere sulla pellicola, che farà il suo debutto sulla piattaforma giusto in tempo per Natale.

Guarda in streaming Strange World: uscita, trama e trailer

La data di uscita da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 23 dicembre. Diretto da Don Hall (già al lavoro su Big Hero 6 e Oceania), ha una trama che segue le gesta dei Searcher, una famiglia di avventurieri disposti a sfidare la natura selvaggia per esplorare nuovi mondi. Al loro fianco un gruppo piuttosto eterogeneo di cui fanno parte un blob dispettoso, un cane a tre zampe e una sfilza di creature fameliche. Ovviamente, non mancano gli imprevisti nel corso della storia. Di seguito il trailer ufficiale, utile per immergersi nell’atmosfera del lungometraggio.

Uscito nei cinema solo poche settimane fa, Strange World: Un Mondo Misterioso ha incassato circa 60 milioni di dollari nei paesi in cui è stato distribuito. Non è mai arrivato in venti territori (tra Medio Oriente, Africa, Asia Meridionale e Cina) per via dell’inclusione di un personaggio principale dichiaratamente gay. Walt Disney Company ha deciso di evitare qualsiasi forma di censura, promuovendo così i propri valori, anche a fronte di un ritorno economico inferiore alle aspettative.

Scegliendo di sottoscrivere l’ abbonamento annuale a Disney Plus è possibile risparmiare l’equivalente pari a quasi due mensilità: la scelta migliore per chi vuol regalarsi dodici mesi di intrattenimento, senza limiti né interruzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.