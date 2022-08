STRAY: il gioco promosso a pieni voti ora in copia fisica su PS5

Il web è stato invaso da un gatto in particolare, manto arancione e sguardo da coccole. Il suo nome? Diciamo che è un po’ a libera immaginazione, ma il gioco da cui proviene lo sanno tutti ormai: STRAY.

Promosso a pieni voti da qualunque persona, questa avventura sbarcata su PS5 grazie anche al nuovo abbonamento Plus, ha conquistato il cuore anche di coloro che sì, si proclamavano non amanti dei mici. Ora è possibile acquistarlo anche in versione fisica, in realtà si parla di preordine ma se lo vuoi aggiungere alla tua raccolta eccolo qua.

Disponibile su Amazon a soli 41€ per la versione PlayStation 5, contiene al suo interno un regalo speciale. Lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto a partire dal 20 settembre 2022, giorno di uscita.

Le spedizioni sono veloci e gratuite con Prime.

STRAY: il gioco da amare e da fare tutto di un fiato

Un gameplay che dura all’incirca 8 ore, ma pieno zeppo di emozioni. Personalmente mi son trovata ad abbracciare il Dual Sense più e più volte per sentire il micio fare le fusa da vicino, ma credimi: questo gioco merita di esser giocato.

Cosa fai? Vesti i panni di un gatto, ma non ti preoccupare perché dovrai andare all’avventura. Senza svelarti molto, l’ambientazione è quella di una città sotterranea in cui la vita umana è da tempo scompara. Perchè? Cosa fare? Fidarsi o no degli abitanti? Sono tutte domande a cui la risposta troverai tu stesso.

Con la possibilità che venga sviluppato un secondo capitolo, recuperare questo è un po’ d’obbligo.

PS: nella confezione sono incluse anche 6 Art Card a colori inedite.

Acquista immediatamente la tua copia di STRAY per PlayStation 5 su Amazon, si tratta di un preordine ma se lo blocchi ora, spendi 41€ e ricevi il pacco a casa a partire dal 20 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.