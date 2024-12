Streaming in 4K con Fire TV Stick: con il Black Friday lo paghi praticamente la metà

È arrivato il momento di godere di tutti i tuoi film e le tue serie tv preferite anche se hai un televisore di vecchia generazione grazie al Fire TV Stick 4K di Amazon! Grazie alle offerte last minute del Black Friday, oggi potrai acquistarlo a soli 35 euro con un maxi sconto del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Fire TV Stick 4K di Amazon: funzionalità e modalità di utilizzo

La Fire TV Stick 4K di Amazon è uno strumento super versatile che è in grado di rendere smart anche il tuo vecchio televisore.

Con questo gadget tech, infatti, è possibile godere di una riproduzione in streaming 4K fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. In questo modo, potrai vivere un’esperienza cinematografica direttamente a casa tua scegliendo tra migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, Prime Video, Disney+ e così via.

Le immagini e i suoni saranno più immersivi e coinvolgenti che mai grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia, come il supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos.

Nella promozione è incluso anche il Telecomando vocale Alexa che renderà tutte le operazioni più semplici e rapide che mai. Potrai, infatti, cercare, avviare e controllare velocemente i contenuti con dei semplici comandi vocali, oppure trovare le tue app preferite con i pulsanti preimpostati.

Oggi il Fire TV Stick 4K di Amazon è in offerta last minute del Black Friday quindi potrai acquistarlo a soli 35 euro con un maxi sconto del 49%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.