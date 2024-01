Street Fighter 6 Steel book Edition per PS5: celebra il mito con questa versione in OFFERTA!

La nuova evoluzione della serie di Street Fighter! Scendi in strada con nuovi modi di giocare e combattere nella nuova evoluzione della leggendaria serie di picchiaduro di Capcom. Oggi puoi prendere Street Fighter 6 per PS5 con Steel book incluso in offerta con il 21% di sconto, quindi lo paghi solo 39,99 euro!

Street Fighter 6 per PS5 con Steel book: la trama

Street Fighter 6 offre un sistema di combattimento altamente evoluto, con due tipologie di comandi (moderni e classici), che ti permettono di giocare da subito secondo il tuo livello di abilità. Il Battle Hub è il posto migliore per trovare rivalità amichevoli.

Con World Tour, una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo, aggirati con il tuo avatar per Metro City e scopri quali sono i tuoi punti di forza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.