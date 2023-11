Stufe elettriche a basso consumo: 5 idee per scaldare casa e risparmiare sulla bolletta

In un momento di forte crisi come questa, con i costi dell’elettricità alle stelle, le stufe elettriche a basso consumo possono rivelarsi una soluzione ideale per scaldare casa e risparmiare in bolletta. La stufetta, inoltre, può essere sfruttata anche per asciugare il bucato se fuori fa freddo o piove, o per combattere l’umidità domestica. Quindi bisogna ponderare bene l’acquisto e il modello da portarsi a casa.

Stufe elettriche, quali scegliere?

Per cercare di aiutarvi nella vostra scelta e almeno darvi qualche utile indicazione, abbiamo selezionato cinque stufe elettriche a basso consumo disponibili su Amazon tra quelle che riteniamo le migliori in relazione a qualità e prezzo. Ovviamente sta poi voi decidere se comprare una di queste oppure puntare ad altro. La nostra lista non vuole essere una guida vera e propria, ma un modo per darvi qualche idea e spunto su cosa acquistare, quanto, quando e come.

Pro Breeze – Termoventilatore ceramico elettrico 500W

Cominciamo con questo economico quanto validissimo piccolo termoventilatore ceramico elettrico da 500W con termostato regolabile. Ideale per l’uso a casa o in ufficio, magari posizionato sulla scrivania, il dispositivo utilizza elementi riscaldanti in ceramica per fornire calore più veloce, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali termoventilatori con un consumo di energia inferiore.

De’Longhi HSX2320F Slim – termo convettore

Il freddo non sarà più un problema grazie al convettore Slim Style De’Longhi: 2000 W di potenza e 3 livelli di potenza per poter impostare il livello di temperatura desiderata. Ventilazione laterale forzata per una migliore distribuzione del calore, in potenza media e massima e termostato ambiente per impostare e mantenere la temperatura desiderata con la manopola regolabile e gli interruttori dotati di spie luminose. Oggi è in offerta col 23% di sconto, tra l’altro, a 61€.

Imetec -Eco Rapid a Basso Consumo Energetico

Passiamo a questa interessantissima stufa targata Imetec 4 Temperature, Termostato Ambiente, Silenzioso, che sfrutta la tecnologia ceramica per produrre un fascio di calore maggiormente concentrato con il quale riesce a riscaldare l’area desiderata in modo più efficiente e rapido. Grazie infatti alla funzione Eco Ceramic Technology l’aria riscaldata viene convogliata in modo da evitare dispersioni, ottenendo una riduzione di consumo di energia pari al 35%, rispetto ai tradizionali termoventilatori Imetec. Su Amazon al momento la trovi su vari venditori a prezzi che partono da 59€ (14% di sconto).

Amazon Basics – Termoventilatore in ceramica da 1500 Watt con termostato regolabile



Questo termoventilatore in ceramica con termostato regolabile è ideale per un riscaldamento confortevole per la casa o l’ufficio. Ha un’impostazione alta da 1500 Watt con 3 opzioni di uscita, ovvero bassa, alta o solo ventilatore. Ha poi un interruttore di sicurezza con spegnimento automatico e protezione dal surriscaldamento con spegnimento automatico; certificazione ETL. L’opzione risparmio energetico e le funzioni di sicurezza avanzate offrono la massima tranquillità.

ROUS Stufa Elettrica, Termosifone Elettrico 2000W

Infine ecco questo interessante termosifone che fa dell’elemento riscaldante in lega di alluminio il suo cavallo di battaglia. Questi, infatti, garantisce una buona trasmissione del calore. Riscalda e raffredda più velocemente: ci vogliono 30 minuti per riscaldare, ovverosia il 20% più velocemente rispetto alla classica stufa elettrica. Il calore dal radiatore elettrico sale verso l’alto, crea una massa d’aria calda in circolo, e un ambiente più caloroso e confortevole. Il tutto regolabile liberamente tra 1000 W/2000 W.

