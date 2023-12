STUPENDA scrivania da gaming a soli 129 euro in OFFERTA!

X Rocker ha ideato questa scrivania da gaming, in alluminio, colore nero, con venature colorate, misura XL, con tappetino per mouse già incluso, comodo poggia bevande e ben tre fori antigroviglio. Lo sconto è del 41%, quindi la paghi solo 129,99 euro!

X Rocker scrivania gaming: le caratteristiche

Progettato pensando all’ergonomia, regola manualmente l’altezza della scrivania da 65 cm a 80 cm per adattarsi a diverse altezze degli utenti e occasioni per un comfort prolungato e avanzato. Un tavolo da gioco extra large con un’area desktop larga 160 cm per fornire ampio spazio per configurazioni multi-monitor per lavoro, gioco o studio. Spazio aggiuntivo significa che puoi mantenere il tuo spazio di lavoro organizzato ed efficiente per una giornata impegnativa.

Costruzione in alluminio resistente con telaio robusto e scorrevolezza liscia, finitura effetto fibra di carbonio grigia per sostenere fino a 100 kg di peso. Mantieni la tua attrezzatura di gioco, accessori e attrezzatura al sicuro anche durante le sessioni di gioco più intense. La scrivania da gioco Cougar XL è dotata di un ampio sistema di gestione dei cavi con due fori per le porte e una canalina per cavi per massimizzare lo spazio di lavoro, mantenere lo spazio di lavoro libero da ingombri e mantenere la testa in gioco. Ognuna di queste scrivanie è dotata di un tappetino per mouse extra large in scala X Rocker incluso in un materiale in fibra liscia con un design unico ispirato al gioco.

