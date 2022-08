Su Amazon come al mercatino dell'usato: 5 giochi PlayStation a meno di 10€

In questa calda estate cosa c’è di meglio che starsene spaparanzati sul divano sorseggiando una bella bibita ghiacciata al fresco, magari guardando la propria serie TV preferita o giocando con i videogiochi? “Il mare” direte voi e anche a ragione. Ma se ciò non è possibile per tutta una serie di motivi, la possibilità che vi abbiamo descritta non è poi così male. Al limite il problema potrebbe essere la carenza di giochi in cui cimentarvi, perché quelli in casa li avete già finiti tutti più di una volta. Poco male, in questo caso, perché vi veniamo incontro noi (e Amazon) con questa lista di gioconi venduti a un prezzo decisamente da bancarella dell’usato. Un’occasione quindi per fare scorta senza doversi svenare. Non ci credete? Guardate.

Cinque giochi PlayStation 4 a meno di 10€

Eccovi la lista di cinque videogiochi venduti oggi a un prezzo super vantaggioso da a Amazon. Si tratta di titoli per PlayStation 4 ma che sono compatibili anche con PlayStation 5. Per tutti i giochi è previsto un risparmio del 52% e le spedizioni gratuite e sicure di Amazon Prime. Prima però di lasciarmi al nostro elenco, vi invitiamo a dare comunque un’occhiata sulla pagina di Amazon dedicata alle offerte, e poi selezionate la voce “Videogame” perché ce ne sono decine di altri per tutti i gusti e tutte le console.

Cominciamo con questo ottimo sparatutto sci-fi, ovverosia Killzone Shadow Fall. Tre decenni dopo la fuga e la devastazione del loro pianeta natale, gli Helghast coesistono con gli umani sul pianeta Vekta. Un grande muro che divide le società ha reso questa coesistenza possibile, anche se le cicatrici lasciate da secoli di guerra non sono così facilmente dimenticabili… Come Lucas Kellan, hai giurato di difendere i tuoi confratelli umani, ma quando la guerra ti porterà faccia a faccia con il nemico, scoprirai una nuova verità…

God of War Hits – PlayStation 4

Un rinnovato inizio in grado di appassionare nuovi giocatori e fan della saga. Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio non solo a fare lo stesso, ma anche a evitare di ripetere gli stessi errori fatali del Fantasma di Sparta.

The Last Of Us Remastered (Ps Hits) – PlayStation 4

Il capolavoro di Naughty Dog che presto vivrà anche sullo schermo TV grazie a una serie televisiva. The Last of Us è stato riadattato sul sistema PlayStation 4. A vent’anni da un’epidemia che ha stravolto la civiltà moderna, umani infetti e sopravvissuti si scontrano in cerca di cibo, armi e qualunque altra cosa riescano ad accaparrarsi. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far fuggire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena militarizzata. Ciò che sembra essere un lavoro di routine si trasforma invece in un cruento viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Bloodborne (Ps Hits) – PlayStation 4

Da Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, creatori dei leggendari giochi di ruolo d’azione Demon’s Souls, Dark Souls e Dark Souls II, ecco Bloodborne, un gioco di ruolo traboccante d’azione che porterà terrore senza pietà e senza sosta. Affronta le tue paure mentre sei in cerca di risposte nell’antica città di Yharnam, flagellata da una strana malattia endemica che si diffonde per strada più veloce del fuoco. Il pericolo è un’ombra onnipresente in questo spaventoso mondo e sta a te scoprirne i segreti più oscuri per riuscire a sopravvivere.

Ratchet & Clank (Ps Hits)

Un nuovo inizio per una delle saghe più amate dai giocatori. È così che nascono le leggende di PlayStation, e tu stai per scoprirlo di persona in un modo fantastico. Sui passi del film di animazione di prossima uscita, rivivi l’esilarante storia dell’amicizia tra il Ratchet, meccanico della razza felinoide dei Lombax, e il ribelle robot sentinella Clank.

