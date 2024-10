Suono potente ed avvolgente con l'Altoparlante Beats Pill in maxi offerta

Crea la festa ovunque tu sia con questo speaker di ultima generazione ad un prezzo bomba! Si tratta dell’Altoparlante Bluetooth Beats Pill, oggi disponibile su Amazon a soli 125 euro con un mega sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Altoparlante Bluetooth Beats Pill: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Altoparlante Bluetooth Beats Pill offre un suono potente e avvolgente grazie ad un woofer racetrack più grande, realizzato su misura, che sposta il 90% di volume d’aria in più, garantendo bassi più profondi e pieni ed alti super cristallini.

Inoltre offre fino a 24 ore di autonomia, per un’intera giornata di musica, e lo puoi utilizzare per caricare il telefono o altri dispositivi tramite cavo USB-C. Tra l’altro resiste all’acqua e alla polvere con rating IP67, per una durata eccezionale, ed è dotato di un cordino rimovibile e di una copertura posteriore in silicone a presa morbida, così sarà facile portarlo sempre con te in ogni tua avventura all’aria aperta.

Anche la modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla sua estesa compatibilità sia con Apple che con Android, che comprende l’abbinamento istantaneo con un solo tocco. In più, abbinando semplicemente due altoparlanti Beats Pill potrai creare un’esperienza audio doppia in Modalità Amplificatore o Stereo.

