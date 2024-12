Super Codice promo sul Samsung Galaxy A15: ultimissimi a disposizione

Il tuo vecchio smartphone ti sa abbandonando? Allora è il momento giusto di rinnovarlo e puntare tutto sul Samsung Galaxy A15! Oggi è disponibile su eBay a soli 142 euro grazie ad uno sconto del 5% applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in tre comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in sconto!

Samsung Galaxy A15: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A15 è un modello Android con caratteristiche tecniche all’avanguardia ed un prezzo davvero super conveniente.

Innanzitutto è dotato di un display Touchscreen da 6.5 pollici con una risoluzione altissima che regala immagini impeccabili dai colori brillanti e i dettagli minuziosi. In questo modo potrai sentirti sempre al centro dell’azione, anche quando guardi i tuoi film o le tue serie preferite.

Sul versante delle funzionalità non manca davvero nulla a cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Inoltre potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video da vero professionista con la fotocamera da ben 50 megapixel che permette di avere risultati impeccabili con una risoluzione mai vista prima. Non è da meno la potentissima batteria da 5000mAh che offre un’autonomia super elevata che ti accompagna per una giornata intera.

Oggi il Samsung Galaxy A15 è disponibile su eBay a soli 142 euro grazie ad uno sconto del 5% applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in tre comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.