Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: il prezzo rimpicciolisce di un terzo! MENO 32 PER CENTO!

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch ci permette di giocare a due giochi. Super Mario 3D World è la versione riveduta e corretta di Super Mario 3D World, uscito su Wii U, mentre Bowser’s Fury è un’avventura tutta nuova, che ci permette di dare uno sguardo a quello che potrebbe essere un futuro gioco di Super Mario, viste le sue inedite meccaniche open world.

Quello che conta ora è che i due giochi sono, come da tradizione Nintendo, eccezionali, la casa di Kyoto non sbaglia mai un colpo quando si tratta di realizzare i suoi giochi, divertentissimi e che oggi sono anche scontatissimi grazie ad Amazon! Sappiamo tutti che Nintendo non ama scontare i suoi prodotti, vuoi per dare una certa esclusività al marchio, vuoi per dare valore nel tempo a chi li ha comprati in day one, di conseguenza un sontuoso MENO 32% è qualcosa di raro! Possiamo quindi comprare Super Mario 3D World + Bowser’s Fury spendendo 40,78 euro invece di 60 euro!

Due giochi eccezionali!

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un pacchetto, anzi un bundle davvero divertente! La combo “Super Mario 3D World” e “Bowser’s Fury” rappresenta un equilibrio perfetto tra il gameplay tradizionale di Mario e nuove sperimentazioni.

In Super Mario 3D World, i giocatori possono scegliere tra diversi personaggi, ognuno con abilità uniche, per navigare attraverso livelli progettati con il solito perfetto level design made in Nintendo che incoraggiano l’esplorazione e il gioco di squadra. La modalità multiplayer permette fino a quattro giocatori di collaborare o competere nei vari livelli, rendendo l’esperienza di gioco super divertente e spesso super competitiva!

Bowser’s Fury è invece solo single player. Mario deve affrontare un Bowser gigantesco e fuori controllo. Questa sezione del gioco introduce nuovi elementi di gameplay, come l’uso dell’Amiibo per ottenere aiuti nel gioco, mentre le meccaniche open-world ci danno la massima libertà nel giocare come vogliamo, esplorando liberamente il mondo di gioco e completando le sfide in un ordine non lineare.

Sarà così il prossimo Super Mario? Magari su Nintedo Switch 2?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.