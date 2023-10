Super Mario Bros. Wonder: l'Avventura che tutti aspettavano è su Amazon a 59€

C’è un nome che evoca gioia, divertimento e avventure senza tempo nel mondo dei videogiochi, ed è Super Mario Bros. Ora, il leggendario idraulico baffuto è tornato in una nuova, entusiasmante avventura che catturerà il cuore di giovani e meno giovani. Benvenuti in Super Mario Bros. Wonder, l’ultimo capitolo di un’iconica saga che potete vivere sul vostro Nintendo Switch.

La versione su scheda di Super Mario Bros. Wonder è disponibile da oggi su Amazon a 59€ con le spedizioni gratuite via Prime, ed è il modo perfetto per godersi questo gioco senza dover attendere lunghi download o installazioni. Basta inserire la scheda nella console e subito sarete catapultati nell’entusiasmante mondo di Super Mario.

Un tuffo nella nostalgia con Super Mario Bros. Wonder

Questa edizione italiana di Super Mario Bros. Wonder è una vera chicca per i fan della serie. Tutti i personaggi, i dialoghi e le battute sono tradotti in italiano, il che aggiunge un tocco speciale all’esperienza di gioco. Ora, Mario e Luigi parlano nella nostra lingua, come li abbiamo conosciuti in tante avventure passate.

Aiuta Mario a superare ostacoli, a schivare nemici e a raccogliere monete mentre cerchi di salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Questo gioco è un tuffo nella nostalgia per i fan di lunga data, ma è anche un modo perfetto per introdurre una nuova generazione al magico mondo di Super Mario.

Super Mario Bros. Wonder in edizione italiana e versione su scheda è il regalo perfetto per i fan di Mario, giovani e adulti. Rivivete l’emozione delle classiche avventure di Mario in italiano, senza dover attendere installazioni lunghe e laboriose. Che aspettate? Prendete il vostro controller Nintendo Switch e preparatevi per un’epica avventura nel Regno dei Funghi con appena 59€. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Amazon Prime.

