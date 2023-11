SUPER MARIO BROS. WONDER, col BLACK FRIDAY non hai più scuse: PREZZO irrinunciabile

SUPER MARIO BROS. WONDER è il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. atteso da oltre 10 anni. Una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D grazie all’introduzione dei «fiori meraviglia» che trasformano il gameplay in modi imprevedibili. Un gioco imperdibile, che nella versione per Nintendo Switch ora paghi molto meno, ovvero 49,99 euro grazie allo sconto Black Friday del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

SUPER MARIO BROS. WONDER per Nintendo Switch

Nuovo potenziamento di Mario che gli permette di trasformarsi in Mario elefante. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questo gioco sarà possibile impersonare anche Daisy e Yoshi. In quanto 2D, il gioco risulta facilmente approcciabile e fruibile da parte di giocatori di tutte le età.

