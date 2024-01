Super Mario Pack: le figure action di Toad, Mario e Principessa Peach a soli 24,99€

Questa mattina, tra le migliori offerte del giorno Amazon, segnaliamo Super Mario Pack, con le 3 figure action di Toad, Mario e della principessa Peach, a soli 24,49€ invece che 34,99€, grazie allo sconto del 30%. Ecco il link all’offerta.

Solo per i veri fan dell’iconico videogioco per Nintendo, le 3 figure action che fanno parte del Super Mario Pack sono in offerta al nuovo minimo storico. Mai prima d’ora, infatti, era costato meno di 25 euro, rispetto a un prezzo medio di vendita superiore ai 38 euro.

Super Mario Pack in sconto del 30% su Amazon

La confezione da gioco Super Mario Pack è un’idea regalo speciale per tutti i fan più piccoli dell’intramontabile saga di Super Mario. C’è anche il mitico personaggio Nintendo tra le action figure incluse all’interno della scatola, accanto a Toad e la principessa Peach.

Toad fa per la prima volta il suo debutto nel gioco nel primo capitolo di Super Mario Bros, comparendo alla fine del quarto livello di ogni mondo. La sua frase è ormai diventata leggenda: “Grazie Mario! Ma la nostra principessa è in un altro castello”. E questa principessa è proprio Peach, anche lei presente dentro la confezione.

Le 3 action figure del Super Mario Pack sono in offerta a soli 24,49€ su amazon.it, nuovo minimo storico per il prodotto in questione. L’articolo è venduto è spedito da Amazon, questo significa dunque che tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Prime possono usufruire delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida. Se lo ordini infatti entro questa sera, lo puoi ricevere a casa tua a metà settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.