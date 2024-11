Super sconto di 150€ sul Pc portatile ASUS più desiderato del momento

Ecco un pc portatile perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia! Stiamo parlando dell’ASUS Chromebook Plus, al momento disponibile su Amazon a soli 299 euro con un super sconto del 33% lanciato in occasione della Settimana del Black Friday.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è irripetibile e le scorte sono in esaurimento!

ASUS Chromebook Plus: massima efficienza e portabilità

L’ASUS Chromebook Plus è uno dei pc portatili più ricercati sul mercato, perfetto sia da utilizzare in ufficio che da sfruttare per l’intrattenimento quotidiano.

In primis è alimentato da un processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8 GB di memoria, quindi offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite e in qualsiasi settore tu voglia. In più ha uno straordinario display da 14 pollici nel suo solido chassis che, in combinazione con un display FHD, riesce ad offrire immagini coinvolgenti dalle tonalità brillanti e i particolari minuziosi.

Questo modello ha una RAM da 8 GB e un disco rigido interno da 128 GB, quindi ti permette di memorizzare qualsiasi tipologia di file e di contenuto in maniera sicura così da avere tutto a portata di mano quando ne hai bisogno.

Anche la sua portabilità è davvero eccellente in quanto ha un peso leggerissimo di soli 1,44kg e uno spessore di 1,87cm.

