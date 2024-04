SVENDITA Amazon con TV Sharp a 170€ : Chromecast integrato

Se hai voglia di costruirti un angolo intrattenimento all’interno del tuo salotto, l’ultima offerta di Amazon potrebbe davvero fare al caso tuo, proponendoti l’ottima TV Sharp (modello 24FH6EA) in offerta al sensazionale prezzo di soli 170 euro, con un ottimo 19% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Sharp.

TV Sharp: perfetta per ogni ambiente

Nel caso specifico dell’offerta proposta da Amazon avrai a disposizione 24 pollici di diagonale, che sono perfetti anche se la utilizzi per collegarla ad un eventuale PC desktop, fungendo da monitor. La definizione HD Ready ti consente di godere di un buon livello qualitativo guardando film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio all’interno di ogni contenuto multimediale. Le dimensioni estremamente compatte ti consentono di posizionarla in qualsiasi luogo che preferisci, in base alle tue esigenze e ai tuoi gusti.

Le tre porte HDMI 2.1 ti consentono anche di collegare le tue console di nuova generazione, tra cui in particolare Nintendo Switch, PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei videogiochi del momento. Sono presenti anche due ingressi USB, per collegare e cominciare a visualizzare fin da subito i contenuti multimediali inseriti all’interno delle unità USB o delle unità SSD esterne.

All’interno la TV monta il sistema operativo Android TV, che contiene centinaia e centinaia di app di intrattenimento di diverso tipo, per garantirti ore e ore di divertimento. Molto apprezzato anche il design frameless, che permette di ridurre al minimo le cornici laterali e superiori, consentendoti così di focalizzarti solo ed esclusivamente sui contenuti multimediali di quel momento.

Con appena 170 euro hai la possibilità di accaparrarti una delle migliori smart TV attualmente in commercio, con cui potrai godere al massimo di film, serie TV, videogiochi e tanto altro ancora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questa TV Sharp (modello 24FH6EA) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

