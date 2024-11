Svendita Black Friday: Friggitrice ad Aria COSORI a prezzo mai visto così basso

È ora di rivoluzionare la tua cucina con uno degli elettrodomestici più richiesti sul mercato! In occasione del Black Friday oggi la Friggitrice ad Aria COSORI è disponibile su Amazon a soli 84 euro con un super sconto del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro!

Friggitrice ad Aria COSORI: come utilizzarla al meglio

La Friggitrice ad Aria COSORI è un vero e proprio must-have in cucina, ed oggi con il Black Friday puoi portarla a casa con una spesa davvero minima.

Innanzitutto l’esclusiva tecnologia Thermo IQ insieme ai 1700W di potenza rendono questo dispositivo più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico in uno spazio più piccolo rispetto a un forno. Nello specifico, il design unico del cestello traforato e la gamma flessibile di temperature (75-205℃) creano una circolazione ottimale dell’aria calda così da consentire la preparazione di pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche per i principianti in cucina grazie al display touch sul quale regolare manualmente temperature e tempistiche di cottura. Inoltre hai a disposizione ben 11 programmi preimpostati che rendono ancora più semplice la preparazione di tantissime ricette ideali per tutta la famiglia.

Questo modello, tra l’altro, ha una capienza enorme di 5,5 litri e si caratterizza per un design a doppio cestello che separa olio e grasso per ottenere piatti gustosi e salutari allo stesso tempo.

