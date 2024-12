Svendita Black Friday sullo Smartwatch unisex: lo sconto schock è del -77%

Stai cercando un compagno di allenamento affidabile ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Oggi lo Smartwatch unisex QCOQ è disponibile su Amazon a soli 29 euro con un mega sconto Black Friday del 77%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Smartwatch unisex QCOQ: tutte le funzionalità

Lo Smartwatch unisex QCOQ è dotato di un nuovissimo schermo touch HD a colori da 1.96 pollici, che migliora notevolmente la qualità dei colori e la risposta al tocco, permettendoti di godere facilmente di tutte le sue funzioni. In più offre la funzione di attivazione alzando il polso e 4 livelli di luminosità regolabili, così potai utilizzarlo e leggere qualsiasi informazione anche sotto la luce diretta del sole.

La modalità di utilizzo è facile ed intuitiva in quanto può essere collegato al telefono tramite Bluetooth così da poter effettuare, rispondere o rifiutare chiamate direttamente dal polso. Tra l’altro è dotato di un microfono integrato e di altoparlanti ad alta fedeltà che garantiscono una qualità delle chiamate cristallina.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello dell’orologio batteria ad alta capacità: basti pensare che con una singola carica può durare da 7 a 10 giorni, mentre con un’autonomia in standby fino a 30 giorni. In più, sfruttando la tecnologia di ricarica rapida magnetica, il dispositivo si ricarica completamente in sole 2 ore.

