Svuotatutto di APPLE: oggi ti SVENDE questo MacBook Air ad una miseria

Chi non hai mai sognato di finalmente acquistare un MacBook Air ad un prezzaccio, mente sicuramente! Perché il marchio Apple è un sogno un po’ per tutti. Quindi, preparati perchè oggi e solo oggi potrai portarti a casa il MacBook Air 2022 a 1199€, invece di 1529€. Corri immediatamente su Amazon, se vuoi trovarlo ancora disponibile.

Una super promo che lasciato il mondo di Amazon a bocca aperta, in quanto non si era mai visto uno sconto simile. Oggi te lo prendi con il mega sconto del 22%, che abbassa drasticamente il prezzo. Non ti resta che aggiungerlo subito al carrello, al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

MacBook Air 2022, chip M2, capacità di memoria 256GB, tastiera retroilluminata, color mezzanotte

Non è uno scherzo, è successo davvero oggi. Un MacBook nuovissimo che viene drasticamente scontato del 22%. Questa si che è l’occasione del giorno, a cui davvero nessuno potrà resistere, anche perché non tornerà più.

Questo MacBook Air 2022, è davvero più portatile che mai, pesa solamente 1,24 kg. Infatti, è proprio il notebook ultraversatile perfetto per poter lavorare, giocare e creare come e quando vuoi. Poi, grazie alla nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di tutto in più velocità.

Inoltre, il display Liquid Retina da 13,6″ dispone di più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per poterti regalare sempre immagini brillanti e dettagli davvero incredibili. Dispone anche di una videocamera FaceTime HD a 1080p, anche tre microfoni in array e ovviamente un sistema audio a quattro altoparlanti.

Corri adesso su Amazon, perché sta davvero andando a ruba in queste ore. Non ti conviene aspettare ancora, soprattutto con uno sconto del genere del 22%.

