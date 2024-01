SwitchBot Mini Robot, l'aspirapolvere che pulisce casa per te e si svuota da solo è in OFFERTA: ORA risparmi 120 euro!

SwitchBot K10+ Mini Robot è un Aspirapolvere sensazionale, con base auto-vuota per 70 giorni di pulizia, navigazione LiDAR, mappatura intelligente, aspirazione 2500Pa, compatibile con Alexa, connessione WiFi 2.4G. Oggi puoi prenderlo a soli 374,99 euro con il 25% di sconto!

Aspirapolvere SwitchBot K10+ Mini Robot: le caratteristiche

SwitchBot Robot Aspirapolvere K10+ è compatto e ha dimensioni inferiori del 50% rispetto agli aspirapolvere tradizionali, consentendo una facile manovrabilità negli angoli delle stanze e sotto i tavoli. Il suo avanzato algoritmo di percorso LiDAR individua e pulisce con precisione i punti difficili da raggiungere, migliorando l’efficienza della pulizia del 90%. 70 giorni di pulizia a mani libere: K10+ include una stazione base da 4 litri che trattiene i detriti fino a 70 giorni. La polvere viene convogliata automaticamente in un sacchetto di raccolta, ideale per chi soffre di allergie, garantendo un’esperienza di pulizia più semplice e igienica.

Emette meno rumore: Dopo tre anni di ricerche, gli ingegneri di SwitchBot hanno ridotto il rumore emesso da K10+ a meno di 50 dB, utilizzando un design ottimizzato del condotto di aspirazione, la coppia del motore e il SilenTech. Per consentirvi di pulire in modo silenzioso senza disturbare i vicini. Forte potenza di aspirazione: Grazie a un motore personalizzato ad alte prestazioni e a un design ottimizzato del condotto, SwitchBot K10+ raccoglie facilmente detriti di grandi dimensioni come il cibo per gatti e particelle fini a 2500pa. Affronta efficacemente diverse particelle. Un tipo di aspirapolvere più intelligente: K10+ è dotato di una funzione di ricarica automatica per le situazioni di batteria scarica e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotta dopo una carica completa. È inoltre possibile personalizzare la pulizia tramite la app con piani, zone riservate e utilizzare i comandi vocali (Alexa, Google Assistant) per una pulizia più intelligente.

