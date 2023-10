Tablet 10'' con tastiera, mouse e custodia a meno di 100€: FOLLIA su Amazon

Questo tablet da 10 pollici è un dispositivo Android versatile che offre una combinazione di prestazioni potenti e funzionalità avanzate. Con il suo schermo Smart Display IPS ad alta definizione con una risoluzione di 1280×800 pixel, una tastiera e un mouse inclusi, una generosa capacità di archiviazione e una batteria a lunga durata, questo tablet ti consente di svolgere una varietà di compiti in modo efficiente e soddisfacente. Il tutto spendendo una miseria, ovverosia 95€ grazie al coupon su Amazon. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Smart Display IPS ad alta definizione e molto altro con appena 92€

Il tablet YESTEL da 10 pollici è dotato di processore Octa-Core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, il tablet YESTEL offre prestazioni potenti e una rapida risposta alle tue attività. Puoi eseguire senza problemi applicazioni, giochi e multitasking. Inoltre, la memoria interna può essere espansa ulteriormente tramite una scheda SD/TF fino a 1 TB, consentendoti di archiviare una vasta gamma di contenuti come foto, video, documenti e molto altro ancora.

Il tablet viene inoltre fornito con una tastiera e un mouse, che ti permettono di utilizzare il tablet in modo più produttivo e comodo. La tastiera è progettata per una digitazione facile e veloce, consentendoti di scrivere documenti, inviare e-mail o chattare con facilità. Il mouse offre precisione e controllo durante la navigazione sullo schermo, migliorando l’esperienza d’uso complessiva. Il device vanta poi una batteria ad alta capacità da 6000 mAh, che offre un’autonomia sufficiente per un uso prolungato senza dover ricaricare frequentemente.

Il tablet YESTEL è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP, consentendoti di scattare foto e registrare video di buona qualità. Puoi anche utilizzare la fotocamera frontale per videochiamate e selfie. Insomma, si tratta di un dispositivo versatile che offre prestazioni potenti e funzionalità avanzate ad un prezzo decisamente sotto la media, ovverosia 95€ grazie al coupon presente in pagina da spuntare, e all’offerta di Amazon, che te lo spedisce anche gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.