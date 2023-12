Tablet 12GB/128GB, display 10'' e batteria INFINITA: col COUPON ti costa meno di 100€

Il tablet N-one è un dispositivo versatile progettato per offrire un’esperienza multimediale ricca e senza interruzioni. Con una serie di funzionalità avanzate, questo tablet è adatto sia per l’intrattenimento che per il lavoro. Un dispositivo versatile che oggi puoi accaparrarti a soli 99€ anziché al solito prezzo di 169€ grazie al coupon da 70€ che ti regala Amazon. Spuntandolo sulla pagina del prodotto otterrete l’equivalente in sconto, pagando quindi il tablet quanto vi abbiamo indicato nell’offerta. Le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Tablet N-one, super versatile e adatto per tante funzioni

Il tablet presenta un ampio display da 10 pollici con risoluzione 1280 x 800 e tecnologia IPS, offrendo immagini chiare e dettagliate con una densità di pixel di 380 PPI. Questo rende la visualizzazione di contenuti multimediale e la navigazione piacevoli e coinvolgenti. Alimentato da Android 13, il tablet N-one è dotato di 12 GB di RAM, suddivisi in 6 GB di RAM principale e 6 GB di RAM espandibile.

La memoria interna da 128 GB (espandibile fino a 1TB con scheda TF) offre ampio spazio di archiviazione per app, foto, video e altro ancora. Il tablet è inoltre dotato di una fotocamera frontale da 5 MP per videochiamate nitide e una fotocamera posteriore da 13 MP per catturare foto di alta qualità. Questo lo rende ideale per catturare momenti speciali e partecipare a riunioni virtuali.

Il supporto per la connettività wifi dual-band 2.4G/5G consente una connessione veloce e stabile, ottimizzando la navigazione online, lo streaming e il download di contenuti. La generosa batteria da 6600mAh offre un’autonomia eccezionale, consentendo un uso prolungato senza preoccuparsi di rimanere senza energia durante le attività quotidiane.

In conclusione, il tablet N-one è una soluzione completa per coloro che cercano un dispositivo affidabile e performante. Con un display di alta qualità, una potente configurazione hardware e funzionalità avanzate, questo tablet è progettato per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti. Fallo tuo a soli 99€ anziché al solito prezzo di 169€ grazie al coupon da 70€ che ti regala Amazon. Le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

