TABLET 12GB/128GB, tastiera e mouse a soli 90€ su Amazon: non è un ERRORE

Il Tablet 10” SEBBE è una soluzione all’avanguardia per le tue esigenze di tablet. Con una potente configurazione e una serie di funzionalità avanzate, rappresenta un dispositivo versatile per il lavoro, il tempo libero e l’intrattenimento. Il tablet è dotato dell’ultima versione di Android, che offre un’esperienza utente fluida e accesso a un’ampia gamma di app e servizi, e di un kit di accessori, incluso che comprende anche una tastiera e un mouse. Il tutto alla modica cifra di 90€ su Amazon. Proprio così, non è uno scherzo: grazie allo sconto del 40% questo gioiellino non ti costa niente e hai pure le spedizioni gratis via Prime.

Tablet top con 12GB di RAM, 128GB di memoria interna e mille accessori

Con una grande quantità di RAM e spazio di archiviazione, puoi eseguire molteplici applicazioni senza intoppi e archiviare una vasta quantità di file, documenti e media. Grazie alla possibilità di espansione tramite schede microSD, hai spazio praticamente illimitato per i tuoi file. Il potente processore Octa-Core con frequenza di clock di 2.0 GHz offre prestazioni elevate per il multitasking e il gaming.

Con il supporto 5G, puoi navigare in Internet a velocità incredibili e godere di streaming video e giochi online senza interruzioni. Il tablet è dotato di fotocamere da 5MP e 8MP per catturare foto e video di alta qualità. Offre connettività Bluetooth avanzata e funzionalità GPS per una navigazione precisa.

La batteria da 6000mAh ti permette di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverti preoccupare della ricarica frequente. Questo tablet è fornito con una tastiera e un mouse, che lo trasformano in una soluzione completa per il lavoro e la produttività. In sintesi, il SEBBE è una scelta eccezionale per chi cerca un tablet potente e versatile.

Con Android 13, una generosa quantità di RAM e spazio di archiviazione, connettività 5G e molte altre caratteristiche, è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze digitali. Prendilo subito su Amazon approfittando diquesta super offerta Amazon al prezzo stracciato di 90€: l’affare è garantito.

