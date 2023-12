Tablet Android da 10'' a 42€: l'offerta da BABBO NATALE che manda in TILT Amazon

Il tablet Android 9.0 da 10.1 pollici che vi segnaliamo oggi è un phablet potente e versatile, progettato per offrire un’esperienza multimediale completa e connettività avanzata. Con un processore Octa Core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, questo device è pronto ad affrontare una vasta gamma di attività e applicazioni.

Un tablet dotato di tutte le specifiche tipiche di un dispositivo di fascia superiore, venduto però a un prezzo da… giocattolo. Proprio così: spendendo infatti appena 42€ ve lo potete portare subito a casa senza costi aggiuntivi, perché le spedizioni sono gratis con Prime.

Tablet da 10” a un prezzo da giocattolo, pazzesco

Il display da 10.1 pollici offre una visualizzazione chiara e dettagliata, perfetta per guardare video, navigare sul web e giocare. Il phablet è equipaggiata con Android 9.0, fornendo accesso a un’ampia gamma di app su Google Play, inclusi servizi come Netflix per lo streaming di contenuti multimediali. Il processore Octa Core assicura prestazioni fluide e veloci, consentendo di eseguire applicazioni complesse senza problemi.

Con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, offre poi spazio sufficiente per memorizzare app, foto, video e documenti. E’ poi dotato di WiFi, GPS e Bluetooth, e può essere facilmente collegato a reti wireless, dispositivi Bluetooth e utilizza il GPS per la navigazione. Dulcis in fundo, la batteria di lunga durata garantisce un utilizzo prolungato senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente.

Questo phablet Android da 10.1 pollici rappresenta una soluzione completa per chi cerca un dispositivo versatile per l’intrattenimento, la produttività e la connettività. Che tu stia guardando film, navigando su Internet o utilizzando app avanzate, ti offre le prestazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze digitali quotidiane. Non esitare troppo, dunque, perché a questo prezzo durerà poco: in questo preciso istante puoi accaparrartelo spendendo appena 42€, con le spedizioni sono gratis con Prime.

