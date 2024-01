Tablet Android da 10'', sconto EPICO di 300€ su Amazon: il prezzo precipita da 399€ a 79€!

Blackview è un’azienda che negli ultimi anni si sta mettendo in mostra con una serie di prodotti, specie in ambito tablet e smartphone, di un valore ma a prezzi decisamente super convenienti. E in tal senso questo tablet in offerta oggi su Amazon non è da meno.

Il tutto a un prezzo assurdo grazie allo sconto incredibile di oltre 300€ che porta il costo del prodotto a soli 79€, incluse le spedizioni gratuite via Prime. Grazie al coupon del 30% da spuntare in pagina e al codice promozionale GDDJN7VC da inserire alla cassa, prima di pagare, fai un super affare, davvero.

Blackview, il tablet versatile scontatissimo su Amazon

Dotato di un display HD+ IPS da 10,1 pollici, questo tablet offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata per goderti i tuoi contenuti preferiti. Con una potente configurazione hardware, tra cui 8 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna (espandibile fino a 2 TB tramite scheda TF), il tablet offre prestazioni fluide e ampio spazio di archiviazione per le tue app, foto, video e documenti.

Le tre fotocamere integrate consentono di catturare momenti speciali e partecipare a videochiamate di alta qualità. La connettività WiFi 6 garantisce una connessione veloce e stabile, mentre il Bluetooth 5.0 ti permette di collegare facilmente dispositivi esterni. La batteria da 6580 mAh offre un’autonomia sufficiente per un uso prolungato, e la presenza di funzionalità come OTG e controllo parentale ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Con Google GMS e Widevine L1, avrai accesso al vasto ecosistema di app Android e potrai goderti i tuoi contenuti in streaming in alta definizione. Col supporto al WiFi 6 e Android 13 , questo dispositivo è una soluzione completa per chi cerca un dispositivo versatile per lavoro, studio o intrattenimento. Il tutto spendendo oggi una miseria, visto che col doppio sconto dell’80% totale, può essere su Amazon a soli 79€ con le spedizioni gratuite via Prime