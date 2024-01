Tablet Blackview 16GB-128GB con batteria IMMENSA a soli 99€ col COUPON OMAGGIO

Il Tablet Blackview Tab 70 con supporto WIFI 6 e Android 13 rappresenta la fusione perfetta tra potenza e versatilità. Con una generosa capacità di archiviazione di 16GB + 128GB (espandibile fino a 2TB con scheda TF), offre ampio spazio per immagini, app e documenti, garantendo una navigazione fluida e un’esperienza utente senza interruzioni.

Un piccolo gioiello che oggi può essere tuo a un prezzo talmente folle da non sembrare vero, ovverosia 99€. Grazie allo sconto del 60% sul prezzo di listino più il coupon regalo di 100€ da spuntare in pagina, infatti, il costo del dispositivo crolla dagli iniziali 199€ alla cifra che ti abbiamo indicato. Le spedizioni sono poi gratuite grazie ai servizi Prime.

Tablet Blackview TAB 70 con supporto WIFI 6 e Android 13

Il display da 10,1 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente, mentre la tecnologia Widevine L1 assicura la riproduzione di contenuti video ad alta definizione. Il tablet è progettato con una connettività avanzata, inclusi Bluetooth 5.0, OTG e porta Type-C, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi esterni e un collegamento senza sforzo.

Alimentato da una batteria da 6580mAh, questo tablet offre una lunga durata per soddisfare le tue esigenze quotidiane. La presenza di Android 13 e il supporto completo di Google Mobile Services (GMS) garantiscono un accesso completo al mondo delle app attraverso il Google Play Store.

La versatilità del tablet si estende alla sua connettività, con la possibilità di connettersi a reti WiFi 6 per una connessione Internet ultraveloce. Inoltre, la funzione OTG consente di utilizzare il tablet come hub per altri dispositivi USB.

In conclusione, il tablet Blackview è una soluzione completa per chi cerca prestazioni affidabili e versatilità in un dispositivo. Con un’ampia capacità di archiviazione, connettività avanzata e una lunga durata della batteria, è un compagno ideale per la produttività e l’intrattenimento. Corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 99€ grazie allo sconto del 60% sul prezzo di listino e al coupon regalo di 100€ da spuntare in pagina. Le spedizioni sono poi gratuite grazie ai servizi Prime.

