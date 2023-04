Tablet da 10'' super accessoriato a 55€: la proposta SHOCK che manda in tilt Amazon

Il tablet che proprio non ti aspetti per dotazioni e qualità è questo GOODTEL G3 con WiFi + Cellulare (Dual SIM LTE) 4GB RAM 64GB ROM 128GB TF. Il classico gioiellino da 10 pollici che scopri quasi per caso e ti chiedi come sia possibile non averlo notato prima. Eppure, incredibile a vedersi, su Amazon te lo regalano e ti omaggiano pure: non solo lo trovi adesso in super sconto al prezzo ufficiale di 55 euro (col coupon da 15€) ma hai perfino le spedizioni gratis.

Tablet super performante a prezzo ridicolo

Il tablet è dotato di un sistema Android 10.0 certificato GMS, che migliora efficacemente la sicurezza, la stabilità e la compatibilità del prodotto. Il tablet G3 supporta il sensore di gravità, funzione Bluetooth 4.0, WiFi a 2,4 Ghz e connessione di rete Hotspot, e in generale è predisposto alla connessione di un mouse wireless e di una tastiera Bluetooth.

Il dispositivo è costruito con materiali di buona fattura, solido ma al contempo anche morbido al tatto. Al centro di tutto c’è uno schermo IPS touchda 10 pollici con risoluzione ad alta definizione 1280×800 ricoperto da una pellicola protettiva (nella confezione è inclusa una pellicola protettiva sostitutiva). Il device vanta pure una doppia fotocamera, frontale da 5.0MP e posteriore da 8.0MP, per immagini tutto sommato pulite e ben definite.

Capite perché alla fine questo gioiellino lo consigliamo ad occhi chiusi? Perché è il classico marchio che fa pochissima pubblicità e punta tutto sulla sostanza e sul passaparola positivo degli utenti. E infatti questo tablet ti offre Android 10, 4GB RAM + 64GB ROM, espansione 128GB, WiFi, GPS, Batteria 8000mAh, Doppia Camera 5MP + 8MP, Bluetooth, Schermo HD 10”. Il tutto a soli 55 euro con le spedizioni gratis. E’ o non è un mega affare?

