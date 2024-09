Tablet HONOR a mini prezzo con il coupon di sconto di Amazon

Ecco per te un tablet che ha un rapporto qualità-prezzo pazzesco, e che puoi portare con te sia in ufficio che in viaggio nel massimo comfort! Si tratta dell’HONOR Pad X8a Tablet, al momento disponibile su Amazon a soli 129 euro grazie ad un coupon di sconto di 40 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

HONOR Pad X8a Tablet: specifiche tecniche e funzionalità

L’HONOR Pad X8a Tablet è un dispositivo di ultima generazione che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

È dotato di un display HONOR Eye Protection Display da 11 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz e una risoluzione altissima delle immagini così da poterti immergere nei tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora. In più, grazie al notevole rapporto schermo/corpo dell’84%, avrai sempre una visualizzazione coinvolgente per sentirti al centro dell’azione.

Una delle specifiche tecniche più interessanti è sicuramente la batteria ultra-grande da 8300 mAh così da poterlo utilizzare senza interruzioni per tutto il giorno, per una produttività senza pari.

Inoltre dispone del processore Qualcomm Snapdragon 680 che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi tipologia di operazione. La RAM da 4GB e la memoria interna da 128GB, espandibile fino ad 1TB, permette tra l’altro di archiviare in modo sicuro tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

