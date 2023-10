Tablet 12GB+128GB con mouse e tastiera wireless a soli 94 euro: Amazon è impazzita?

Il tablet Oangcc 2023 ha un sistema operativo Android 13, schermo da 10 Pollici, 12 GB di RAM+ 128GB di ROM (espandibile fino a 1TB), display FHD, connessione 5G+2.4G WiFi, processore Octa Core Processore, batteria da 6000mAh, webcam 5+8MP, BT 5.0, GPS integrato, con Mouse e Tastiera inclusi per trasformarlo in un notebook oggi lo paghi solo 94,99 euro! No, non ti stiamo prendendo in giro ma è l’offerta incredibile che Amazon ha lanciato. Parliamo di uno sconto del 21%! Inutile dirti che conviene muoversi perché in molti hanno già appreso la notizia!

Tablet Oangcc: tutte le caratteristiche

Il tablet Oangcc A15 ha davvero tutto ciò che serve per svolgere appieno le proprie faccende, ma anche per il tempo libero. A partire dal sistema operativo Android 13, la grandezza dello schermo da 10,1 pollici con WiFi ad alta velocità 5G e 2.4G. Non manca poi un GPS integrato che lo trasforma in navigatore. Ma la vera chicca è la combo RAM+ROM: 12GB(6+6) RAM+128GB ROM, che può essere espansa fino a 512GB/1TB con scheda SD. Il processore octa-core a risposta rapida con CPU da 2,0GHz garantisce un funzionamento regolare e stabile del sistema.

Ti sarà data anche una tastiera bluetooth, mouse e una custodia pieghevole, quindi ti sembrerà di operare con un notebook. La batteria integrata è da 6000 mAh, ha doppia fotocamera HD anteriore da 5 MP e posteriore da 8 MP. Pesa circa 470 grammi, quindi lo porti facilmente dove vuoi tu!

Insomma, un tablet super che puoi trasformare in notebook che oggi paghi solo 94,99 euro! No, non ti stiamo prendendo in giro ma è l’offerta incredibile che Amazon ha lanciato. Parliamo di uno sconto del 21%! Inutile dirti che conviene muoversi perché in molti hanno già appreso la notizia!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.