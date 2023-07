Tappetino scrivania XXL con RGB: il mouse VOLA come non mai (-18%)

Stai cercando un mousepad ampio e che dia un tocco unico alla tua postazione da gaming? Non farti scappare assolutamente il Tappetino RGB di Corsair, il must have che non puoi lasciarti scappare.

Lo trovi adesso su Amazon a soli 47,49€ grazie allo sconto del 18% che puoi trovare oggi in occasione dei Prime Day. Aggiungilo al tuo carrello e completa l’acquisto il prima possibile per non perderti questa fantastica promozione.

Se attivi un abbonamento Amazon Prime lo ricevi a casa con una spedizione veloce e gratuita.

Con Corsair hai un tappetino mouse TOP

Se sei un giocatore PC sai quanto sia importante avere fluidità nei movimenti. Avere un buon mouse può aiutare, ma di certo se non si ha una buona superficie è tutto inutile. Per questo negli ultimi anni sono stati creati mousepad ad hoc e perfetti anche per i videogiocatori più incalliti. Oggi ti presento il Tappetino RGB di Corsair, non solo il migliore sul mercato, ma anche originale grazie alle sue luci RGB. In questo modo hai un pezzo incredibile per la tua postazione per renderla ancora più spettacolare.

Questo tappetino offre una superficie di gioco di alta qualità e uno spessore ottimale che ti garantiranno la massima precisione e sensibilità durante le tue sessioni di gioco più intense. Con una grandezza XXL è perfetto per tutta la scrivania, in modo da avere una manovra di movimento senza precedenti. La base in gomma antiscivolo è perfetta per avere la massima aderenza senza il minimo spostamento anche durante le sessioni più impegnative.

Ma la vera magia di questo tappetino risiede nella sua illuminazione dinamica a LED. Puoi personalizzare gli effetti luminosi scegliendo tra 12 profili diversi, ti basta soltanto premere il pulsante sull’attacco per scegliere lo stile che più ti si addice. Oppure installa il software dedicato per avere una personalizzazione totale e sincronizzata con il resto del tuo setup.

Non lasciarti sfuggire questa occasione incredibile in occasione dei Prime Day e acquista subito su Tappetino RGB di Corsair allo straordinario prezzo di 47,49€ grazie allo sconto del 18%.

