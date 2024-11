Tastiera Bluetooth Logitech ultra leggera: scoprila in MEGA SCONTO Black Friday

La tastiera bluetooth Logitech Keys-To-Go 2 è la tastiera perfetta per chi cerca praticità, stile e versatilità in un unico dispositivo. Oggi la paghi solamente 59,90€ grazie al 37% di sconto!

Ultra sottile e leggera, è progettata per essere portata ovunque senza ingombrare, rendendola l’alleata ideale per lavorare, studiare o scrivere in mobilità. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Android, Linux, iPad, iPhone, Mac e persino Apple TV, questa tastiera ti garantisce massima flessibilità, adattandosi facilmente a qualsiasi ecosistema tecnologico.

Fantastica e adattabile ad ogni occasione

Grazie al layout QWERTY italiano e al design compatto, scrivere sarà un’esperienza confortevole e fluida. Il coperchio integrato protegge la tastiera da polvere e schizzi, rendendola perfetta per l’uso quotidiano, anche in movimento. In più, il suo elegante colore grafite si abbina con discrezione a qualsiasi stile, dal professionale al casual.

La Logitech Keys-To-Go 2 non è solo pratica, ma anche intuitiva: la connessione Bluetooth si configura in pochi secondi, mentre la batteria a lunga durata ti permette di lavorare senza interruzioni per settimane. Che tu stia rispondendo a email dal tuo tablet, prendendo appunti su uno smartphone o controllando la tua Apple TV, questa tastiera rende tutto più semplice e veloce.

Acquista oggi stesso la tastiera bluetooth Logitech Keys-To-Go 2, un’opzione da non lasciarsi sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.