Tastiera Bluetooth, mouse senza fili e custodia: questo tablet ha tutto ma costa solo 69€

Il tablet Voukou è un dispositivo Android con alcune caratteristiche interessanti. Non parliamo di un top di gamma, ma di certo visto anche la dotazione (il tablet viene fornito con tastiera, mouse senza fili, custodia, etc) si tratta di un prodotto molto valido per chi non ha eccessive pretese. Il dispositivo ha uno schermo da 10 pollici, che offre un’area di visualizzazione abbastanza ampia per attività come la navigazione web, la visione di video e la lettura.

Inoltre è dotato di 4 GB di RAM, il che consente una buona gestione delle applicazioni e delle attività multitaskin, e 64 GB di spazio di archiviazione offrono ampio spazio per conservare musica, video, foto e altri file. Il prezzo è di soli 69€ grazie al coupon sconto di 30€ da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite.

Slot per schede Dual SIM e mille accessori

La presenza di slot per schede Dual SIM significa che il tablet può essere utilizzato per effettuare chiamate e inviare messaggi, proprio come un telefono cellulare. Questo è utile se desideri utilizzare il tablet per scopi di comunicazione. Il tablet offre una risoluzione di 1280 x 800 pixel, che dovrebbe fornire un’immagine chiara e dettagliata per la visualizzazione di contenuti multimediali. Ad alimentare tutto il sistema operativo Android, il che significa che avrai accesso a un’ampia gamma di applicazioni disponibili su Google Play Store.

Il tablet è dotato di una fotocamera anteriore da 2,0 MP e una posteriore da 5,0 MP. Queste fotocamere ti consentiranno di scattare foto e registrare video. La fotocamera posteriore da 5,0 MP dovrebbe essere in grado di catturare immagini di qualità decente. Il tablet supporta sia la connettività Bluetooth che il Wi-Fi, consentendo di collegare dispositivi e accedere a Internet senza fili. La batteria da 6000 mAh dovrebbe fornire una durata della batteria decente, consentendo un utilizzo prolungato tra le ricariche.

Dulcis in fundo, il tablet viene fornito con una serie di accessori super utili, ovvero una tastiera, un mouse senza fili, una custodia nera che può offrire protezione aggiuntiva per il dispositivo, un caricabatterie e tanti altri accessori. Un affarone, non credete? Anche perché il prezzo complessivo del pacchetto è di soli 69€ grazie al coupon sconto di 30€ da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite.

