Tastiera da gaming Razer con poggiapolsi in sottocosto: ancora per poco su Amazon

Ottimizza il tuo setup di gioco con uno dei gadget più innovativi ed efficienti sul mercato! Si tratta della Tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless, oggi disponibile su Amazon a soli 67 euro con uno sconto Black Friday del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless: tutte le funzionalità

La Tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless, innanzitutto, è dotata di tasti più sottili e switch più brevi così da tenere le mani nella posizione più naturale e poterla utilizzare per parecchie ore con il minimo sforzo.

La modalità di uso è davvero super confortevole in quanto combina il feedback tattile degli scatti tipici di switch meccanici alla sensazione più familiare di una tastiera convenzionale: così facendo ogni battuta risulta tanto comoda quanto precisa in qualsiasi momento.

I tasti di questo modello, inoltre, sono più duraturi rispetto ai tasti normali grazie ad un rivestimento UV che impedisce alle scritte di sbiadire e li protegge dall’usura dovuta all’uso quotidiano. Per di più, è possibile anche personalizzarli configurandoli per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti oltre a regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume.

Per non farsi mancare niente, la tastiera dispone anche di un poggiapolsi morbido al tocco che sostiene comodamente i tuoi polsi, il che è particolarmente importante durante lunghi periodi di utilizzo.

Oggi la Tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless è disponibile su Amazon a soli 67 euro con uno sconto Black Friday del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.