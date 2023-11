Tastiera da gaming RGB: lo stile è in SCONTO!

Sei alla ricerca di una tastiera da gioco che unisca prestazioni elevate e qualità? Non cercare oltre, perché l’Oversteel KOVAR è tutto questo e molto altro! Ora disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, questa tastiera costa solo 31,63€!

Ecco la tastiera da gaming economica dall’ottima qualità!

Oggi vi parliamo di una tastiera senza fili che offre la libertà di giocare in modalità wireless grazie alla tecnologia a 2,4 GHz o tramite connessione Bluetooth. Può essere inoltre utilizzata anche in modo tradizionale, collegandola al computer tramite il cavo USB. Questa flessibilità la rende ideale per tutte le esigenze di gioco riducendo o azzerando il lag. Bellissima anche la funzionalità RGB che dona colore alla vostra postazione rendendola unica.

Uno dei punti di forza di KOVAR è la batteria. Grazie alla sua lunghissima durata, puoi immergerti nei tuoi giochi preferiti per ore, senza mai preoccuparti della ricarica. Inoltre, con il suo layout che include il tastierino numerico, questa tastiera è perfetta per i giocatori che preferiscono avere a disposizione tutti i tasti possibili.

KOVAR è una tastiera da gaming che combina stabilità e leggerezza. Realizzata con materiali di prima qualità, è robusta ma allo stesso tempo compatta e facile da trasportare. Questo la rende ideale perfetta per essere portata con te ovunque tu vada.

La tastiera è dotata della tecnologia Full Key Roll-Over oltre che anti-ghosting: tecnologie perfette visto il suo impiego principale.

Oversteel KOVAR è una tastiera da gaming che offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni essendo versatile e comoda. Che tu sia un giocatore occasionale o un gamer professionista, KOVAR è progettata per soddisfare le esigenze di tutti. Approfitta dell’offerta su Amazon che ti permette di acquistarla a soli 31,63€ grazie al ribasso del 20%, e aggiungi questa tastiera al tuo setup da vero gamer!

