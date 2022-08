Tastiera Logitech G213 Prodigy con LIGHTSYNC RGB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Gioca ai tuoi giochi per PC preferiti con stile grazie alla tastiera Logitech G213 Prodigy. Utilizzando i tasti Logitech Mech-Dome, la G213 offre una sensazione tattile per un’esperienza di gioco confortevole, mentre la matrice di gioco anti-ghosting mantiene in controllo anche quando vengono premuti più tasti contemporaneamente. Acquistala su Amazon a soli 49,99€ invece di 81,99€.

Il G213 dispone di cinque zone di illuminazione RGB individuali in grado di visualizzare 16,8 milioni di colori. Puoi personalizzare l’illuminazione RGB e assegnare più funzioni a determinati tasti con il software di gioco Logitech. La tastiera presenta un design durevole e resistente agli schizzi.

Sono disponibili controlli multimediali dedicati in modo da poter riprodurre, mettere in pausa, riavvolgere, avanzare rapidamente e interrompere i file multimediali. Ci sono anche i pulsanti volume e muto. Il G213 è caratterizzato da una struttura a membrana e keyframe progettata per resistere alle fuoriuscite di liquidi fino a 60 ml. Il poggiapolsi integrato e i piedini regolabili consentono di trovare la posizione di digitazione ottimale.

I tasti Logitech Mech-Dome sono appositamente ottimizzati per offrire una risposta tattile e un profilo prestazionale. I tasti Mech-Dome sono a tutta altezza, offrono una corsa completa di 4 mm, una forza di attuazione di 50 g e un funzionamento silenzioso.

Il G213 dispone di cinque zone di illuminazione individuali e 16,8 milioni di colori. Cambia i colori per adattarli alla tua configurazione, a giochi specifici o semplicemente per divertirti con i giochi di colori.

La membrana G213 Prodigy e il design della struttura sono progettati per la vita di tutti i giorni. La regolazione dell’angolo a due livelli ti consente di impostare la tastiera nella posizione ideale, mentre il poggiapolsi integrato allevia il disagio o l’affaticamento, così puoi continuare a giocare comodamente round dopo round. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.