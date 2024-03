Taylor Swift The Eras Tour: guardalo ora in streaming su Disney+

Da qualche giorno è arrivato su Disney+ il film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), una sorta di versione integrale dell’omonima pellicola cinematografica trasmessa nei cinema di tutto il mondo lo scorso ottobre con una serie di contenuti inediti.

Per guardarlo nella sua mastodontica durata di 3 ore e 31 minuti non ti rimane che abbonarti a Disney+, la piattaforma streaming che ha ottenuto i diritti per la trasmissione in esclusiva via web di quello che è stato uno dei film evento degli scorsi mesi.

Taylor Swift The Eras Tour: cosa contiene la versione in streaming

La Taylor’s Version di Taylor Swift The Eras Tour include il film-concerto che ha battuto ogni record al botteghino, ma offre ancora di più comprendendo anche quattro canzoni aggiuntive eseguite al concerto dell’ultimo tour della cantante pop nordamericana e che non sono state mostrate nelle sale.

In più, per non farsi mancare davvero nulla, dopo i titoli di coda è possibile ascoltare una serie di brani in acustico con ben quattro performance inedite. Un pacchetto completo insomma per tutti i fan di Taylor Swift.

Il film-concerto è disponibile in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming che ti permette di accedere ai grandi classici Disney, tutti i contenuti dai franchise di Marvel e Star Wars, i documentari National Geographic ed una selezione di film e serie TV di ogni genere, comprese produzioni originali di ultima uscita.

Puoi abbonarti a tre differenti piani, il più economico con pubblicità, scegliendo tra una fatturazione mensile e una annuale. Quest’ultima ti permetterà di risparmiare ben due mesi rispetto all’acquisto singolo di ogni mese nell’arco di un anno.

