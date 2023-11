TECLAST F16 Plus, il notebook PERFETTO per lavoro e intrattenimento a -100€ (coupon)

Il è un eccellente PC portatile che unisce prestazioni elevate e portabilità in un unico dispositivo. Con una serie di specifiche all’avanguardia e un design elegante, è una scelta ideale per chi cerca un computer portatile versatile. È adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal lavoro alla navigazione web, all’intrattenimento e alla creazione di contenuti.

Insomma, è perfetto per soddisfare le tue esigenze quotidiane, soprattutto perché lo paghi una miseria, appena 249€ su Amazon. Questo grazie al coupon regalo di 100€ che devi spuntare sulla pagina del prodotto, che abbassa il costo del laptop alla cifra indicata.

TECLAST F16 Plus, prestazioni potenti a prezzo mini

Il TECLAST F16 Plus presenta un design in metallo che lo rende non solo resistente ma anche elegante, col tastierino QWERTY che garantisce una facile digitazione e un’esperienza di scrittura confortevole. Dotato di un processore Intel N4120 con una frequenza turbo massima di 2.8 GHz, è in grado di gestire una vasta gamma di compiti, dalla navigazione web alla modifica di foto e video. Grazie ai 8GB di RAM, puoi eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Con un SSD da 256GB, questo laptop offre poi spazio di archiviazione rapido e affidabile per i tuoi file e documenti. Inoltre, puoi espandere l’archiviazione fino a 1TB se necessario. Questo significa che hai spazio sufficiente per tutti i tuoi dati, senza preoccuparti di esaurire lo spazio. Il display FHD da 15.6 pollici con risoluzione 1920×1080 offre a sua volta immagini nitide e dettagliate, per la migliore visualizzazione di video, la navigazione web e la produzione di contenuti.

Il laptop è dotato di 5G WiFi e Bluetooth 4.2, garantendo una connessione Internet veloce e stabile. Questo è particolarmente utile per lo streaming video e il lavoro online. Inoltre, ci sono porte USB per collegare dispositivi esterni come mouse, tastiere e unità flash. Infine, il dispositivo viene fornito con Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo Windows, che offre funzionalità avanzate e un’esperienza utente migliorata.

Che aspetti? Se sei interessato, vola su Amazon dove lo paghi una miseria, appena 249€ con le spedizioni gratuite via Prime. Questo grazie al coupon regalo di 100€ che devi spuntare sulla pagina del prodotto, che abbassa il costo del laptop alla cifra indicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.