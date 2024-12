Telecamera Wi-Fi da esterno a meno di 30€: sconto schock Amazon del -45%

Per avere casa sotto controllo, soprattutto se hai in previsione viaggi fuori città durante il periodo natalizio, prova la Telecamera Wi-Fi da esterno EZVIZ! Oggi la trovi su Amazon a soli 29 euro con uno sconto bomba del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Telecamera Wi-Fi da esterno EZVIZ: modalità di installazione e di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da esterno EZVIZ si caratterizza per l’integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, quindi permette una visione notturna eccellente fino a ben 30 metri di distanza.

Questo modello, tra l’altro, è in grado di registrare video e immagini in alta definizione a 1080p, filmando ogni istante con la massima chiarezza. Nello specifico, la visione notturna può catturare chiaramente, registrare e riprodurre soggetti anche molto distanti grazie ai potenti illuminatori LED a infrarossi.

Allo stesso tempo, grazie al microfono con cancellazione del rumore integrato, è possibile ascoltare ciò che sta accadendo in qualità cristallina e, in più, potrai sfruttare lo smartphone per sentire tutto in qualsiasi luogo tu sia. È possibile anche ricevere avvisi sul cellulare quando la videocamera rileva un movimento, così da avere sempre tutto sotto controllo.

Per finire, il grado protezione certificato per l’intrusione di corpi liquidi/solidi è IP67, quindi la telecamera è ideale per l’uso esterno: offre una registrazione continua dell’ambiente circostante a prescindere dalle condizioni atmosferiche resistendo anche alla polvere.

