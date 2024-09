Telecamera Wi-Fi da interno Tapo a soli 19€: approfitta subito dell'occasione unica

Per monitorare casa, sopratutto se sei spesso in viaggio, non puoi non avere la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata nel tempo e gli articoli stanno andando a ruba!

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C vanta una struttura pan/tilt che garantisce una visione orizzontale a 360° con movimento verticale fino a 114°, così da poter tenere sotto controllo tutte le aree sensibili della tua casa, come l’ingresso o gli accessi secondari.

Questo dispositivo offre anche una visione notturna infrared 850 nm per registrare immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità fino a 12 metri di distanza. In questo modo il monitoraggio è davvero impeccabile e non dovrai più preoccuparti di ospiti indesiderati soprattutt nelle ore notturne.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie al suo slot per Micro SD fino a 512GB per l’archiviazione locale che ti offre un metodo sicuro ed economico per memorizzare le riprese. Inoltre questo modello utilizza una tecnologia intelligente di rilevamento del movimento per inviare notifiche istantanee al telefono ogni volta che viene rilevato un movimento, anche se sei lontano da casa.

Per di più la telecamera dispone di un microfono e un altoparlante integrati, così potrai comunicare con la famiglia, con gli animali domestici o avvisare eventuali intrusi.

