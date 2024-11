Telecamera Wi-Fi da interno Tapo: per monitorare casa bastano solo 19€

Per dormire sonni tranquilli ed avere casa sempre sotto controllo, scegli questo dispositivo in super promozione! Parliamo della Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C, oggi disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad uno sconto maxi del 20%.

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C è perfetta per sorvegliare casa ed avere sempre tutto sotto controllo, soprattutto quando sei in viaggio.

Questo modello ti permette di catturare ogni dettaglio grazie alla risoluzione Full HD 1080p, e quindi potrai visualizzare chiaramente cosa succede nella tua casa in ogni momento, ovunque ti trovi, semplicemente dando uno sguardo al tuo smartphone.

Una specifica tecnica importante è sicuramente l’ampio angolo di visuale, sia orizzontale che verticale, che ti assicura il pieno controllo dell’area da sorvegliare così da non perderti nulla. Inoltre potrai ricevere istantaneamente notifiche push sul tuo cellulare quando viene intercettato un movimento sospetto.

In più, il dispositivo si contraddistingue per la visione notturna infrared 850 nm che permette di registrare immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità fino a 12 metri di distanza. Ciò vuol dire che potrai sfruttarlo anche di notte in maniera ottimale per avere sempre tutto sotto controllo.

Per finire, sfruttando l’app Tapo potrai effettuare una lunga serie di operazioni come visualizzare le registrazioni, impostare angoli di visuale e programmare orari di registrazione.

Oggi la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200C è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad uno sconto maxi del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

