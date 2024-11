Telecomando Smart: SOLO 12€ con controllo vocale integrato (-45%)

Immagina di essere comodamente seduto sul divano dopo una lunga giornata, magari con il tuo snack preferito a portata di mano, e di avere la possibilità di regolare le luci della tua casa senza nemmeno doverti alzare. Sì, proprio così! Con il Telecomando Smart WiFi WiZ a soli 12€, la pigrizia incontra la tecnologia più avanzata in un modo assolutamente irresistibile.

Incredibili funzioni per un prezzo minuscolo

Questo telecomando WiFi non è il solito gadget che ti fa dire “carino, ma non mi serve”. No, perché, una volta scoperti i suoi superpoteri, diventa difficile immaginare la tua casa senza di lui. Compatibile con Alexa, Apple HomeKit e Google Home, ti consente di accendere, spegnere, regolare la luminosità e perfino cambiare il colore delle tue lampadine WiZ con un semplice tocco o, ancora meglio, solo con la tua voce. In pratica, è un po’ come avere un assistente personale per l’illuminazione!

Vuoi un’illuminazione soft per una serata relax? Basta dire “Alexa, crea atmosfera”, e il WiZ Telecomando farà il resto. E se sei una fan della “modalità cinema”, puoi impostarla in un secondo e trasformare il tuo salotto in un piccolo cinema a casa tua! Grazie al controllo vocale, puoi parlare con Alexa, Google Assistant o Siri per gestire le luci anche quando hai le mani occupate, magari mentre cucini o fai altro. L’app WiZ, poi, rende tutto ancora più semplice, permettendoti di impostare scenari personalizzati, programmare le luci per accendersi e spegnersi a orari prestabiliti, e persino simulare la tua presenza quando sei in vacanza (ciao, ladri!).

Rendi la tua vita un po' più semplice

