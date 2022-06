Telegram Premium è ufficiale: quando arriva, cosa offre e quanto costa

L’app di messaggistica Telegram avrà presto una versione a pagamento, con tanto di abbonamento. A confermarlo è stato lo stesso patron dell’app, ovverosia Pavel Durov, che con un post sul suo canale ufficiale ha anche assicurato che tale opzione non inficerà minimamente sull’esperienza di tutti quegli utenti che continueranno a usare gratuitamente l’applicazione. Di questa “versione” Premium di Telegram se ne parlava da più di un anno, ma adesso sta per diventare realtà.

Telegram Premium, quando arriva e cosa cambia?

Telegram Premium dovrebbe arrivare infatti entro fine mese, e secondo il fondatore dell’applicazione servirà a soddisfare la domanda degli utenti di ulteriore spazio di archiviazione/larghezza di banda, senza che tali super utenti distruggano la capacità di Telegram di sostenere un servizio gratuito per tutti gli altri. “Il mondo ha bisogno di Telegram per rimanere indipendente come un luogo in cui gli utenti siano rispettati e sia garantito un servizio di alta qualità”, sostiene Durov. Ma per assicurarne l’esistenza, mantenendo queste sue peculiarità, ha bisogno di generare entrate senza stravolgere l’essenza stessa della piattaforma.

Gli abbonati, dunque, potranno contare su funzionalità particolari come adesivi personalizzati, gruppi più performanti, niente pubblicità, velocità di download più elevata, conversione da voce a testo e maggiore banda per l’upload di file, pagando, ma sono voci di corridoio in tal senso, circa 4,99$ al mese.

Tutte le caratteristiche attualmente gratuite rimarranno tali, e gli utenti regolari potranno continuare a godersi Telegram senza costi, per sempre. “La maggior parte degli utenti noterà a malapena i cambiamenti“, assicura Durov. In questo modo, secondo il fondatore di Telegram, il servizio può crescere e innovarsi per i decenni a venire lanciando nuove funzionalità e accogliendo miliardi di nuovi utenti. Il tutto rimanendo sempre “indipendenti e fedeli ai nostri valori, ridefinendo il modo in cui dovrebbe operare un’azienda tecnologica”.