Televisore LED da 40 pollici Cecotec mai visto ad un prezzo così basso

Sei alla ricerca di una tv performante per goderti tutti i tuoi contenuti preferiti, ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Parliamo del Televisore LED da 40 pollici Cecotec, oggi disponibile su Amazon a soli 179 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita ed, in più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro e gli articoli stanno andando a ruba!

Televisore LED da 40 pollici Cecotec: tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Il Televisore LED da 40 pollici Cecotec è un dispositivo all’avanguardia che consente di goderti al massimo tutti i tuoi contenuti preferiti, che si tratti di film, serie tv o programmi di intrattenimento.

Si caratterizza per il suo schermo da 40 pollici con risoluzione Full HD che garantisce immagini super realistiche, dai colori vividi e i particolari minuziosi per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuto.

Inoltre vanta il Sistema Dolby, ovvero la standard internazionale per suono e immagine, che ti permette di sentirti come se fossi al centro dell’azione in ogni momento. Per di più gli Altoparlanti da 16W offrono sempre un suono potente dagli alti cristallini e i bassi super profondi.

Anche la connettività del televisore non è da meno grazie alle porte HDMI e USB integrate con le quali condividere i tuoi file o proiettare senza limiti tutto ciò che vuoi.

