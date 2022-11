Termoventilatore ceramico da parete 2000W: stanze calde, consumi BASSI

Affidarsi a un termoventilatore da parete vuol dire scommettere sull’innovativa tecnologia dei termoventilatori con la resistenza ceramica per scaldare n’ambiente e risparmiare. Questa tecnologia produce aria calda molto più velocemente, espandendola in modo omogeneo in tutti i suoi 60m³ di azione. Se anche tu si ei alla ricerca di un modo efficace ma al contempo economico di riscaldare la tua casa, allora questo potrebbe fare al caso tuo. Su Amazon lo trovi a 98€, con lo sconto e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Termoventilatore ceramico da parete, che affare!

La comodità dei termoventilatore da parete per riscaldamento e ventilazione è che dovunque decidi di installarlo, salvi lo spazio e hai anche una buona estetica. La loro forma lo rende inseribile in ogni angolo dell’ambiente di casa o ufficio in cui lo appoggi, senza essere ingombrante né a livello di spazio né a livello visivo: l’estetica di questo termoventilatore lo qualifica a oggetto di arredamento dal design elegante e non contrastante con il gusto moderno.

Ovviamente non lo si acquista per l’estetica ma per le sue funzioni, e in tal senso, come accennato in apertura, svolge pienamene il suo dovere. Le sue qualità lo rendono pertanto ideale anche per il muro del bagno: il termoventilatore da parete ceramico Ardes è WATERPROOF e con protezione dall’umidità IP22, di conseguenza è protetto dalla caduta di gocce d’acqua sia verticali che oblique (fino a 15°).

Con il display LED puoi vedere la temperatura dell’aria nella stanza, modificabile con il telecomando: puoi impostare il timer 12 ore, la programmazione settimanale e i livelli di potenza eco e comfort. Dotato pure di rilevamento finestre aperte: se la temperatura scende di 5-10°, si attiva l’arresto automatico per andare in basso consumo. Insomma, un prodotto davvero interessante sotto tutt i punti di vista, che potrebbe risolvere ogni problema di riscaldamento in casa tua senza però pesare troppo sulla bolletta, anzi. Su Amazon lo trovi a 98€, con lo sconto e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.