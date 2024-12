Test del QI, l'enigma matematico che mette tutti in crisi: il 50% ha fallito

Tra i test del QI più efficaci e in grado di mettere alla prova le persone, gli enigmi matematici sono sempre una scelta intelligente. Si tratta infatti di una soluzione capace di mettere a dura prova le proprie capacità di ragionamento e di calcolo. Provandone diversi di giorno in giorno però, rivelano diversi studi, in breve tempo si potrà godere di importanti vantaggi a livello cognitivo e di velocità mentale.

Oggi ti proponiamo un test del QI tra i più complicati di quelli che girano in rete. All’apparenza, si tratta di un semplice quiz matematico in qui bisogna attribuire a ciascuna figura un valore. Per poi arrivare a risolvere l’equazione finale e ottenere il risultato definitivo. Ma quando il problema sembra essere risolto, il cervello potrebbe giocare brutti scherzi e far fallire tutto lo schema. Provaci subito e scopri se rientri nella fetta di torta in grado di giungerne a capo.

Test del QI: prova a risolvere questo enigma matematico

Come sempre, dai il via a questo test del QI analizzando l’immagine riga per riga. La prima equazione è una somma di tre alberi di cocco, e il risultato è 30. Questo vuol dire che ogni singolo albero vale 10. Passa ora alla seconda equazione, dove ci sono un albero e quattro vasi che danno un risultato finale di 38. Se l’albero di cocco vale 10 e i quattro vasi sommati danno 28 come risultato, significa che ciascun vaso vale 7.

Adesso arriva il momento della terza equazione, dove tre tazze di tè danno come risultato finale 18. Cosa vuol dire? Dividi per 3 e otterrai la soluzione: ogni tazza vale 6! A questo punto, sei pronto per procedere con l’ultima equazione e venire a capo di questo test del QI.

C’è un vaso, che ti ricordiamo vale 7, sommato ad un albero di cocco (che vale 10). A tutto questo, si aggiunge una tazza di tè che vale 6. La tazza va moltiplicata per l’albero di cocco con il vaso. Quindi 6×17=102, a cui si somma il vaso che vale 7. Somma 102 più 7 e riuscirai ad avere la soluzione al test del QI. Esatto, la risposta definitiva è 109! Ci sei riuscito senza leggere la nostra guida?