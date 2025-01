Test del QI, l'errore è davvero introvabile: sarai superiore alla media?

Molti test del QI risultano essere praticamente impossibili da risolvere, se non si ha una buona capacità analitica di base da poter applicare anche nei contesti più enigmatici. Tanto che, in diversi casi, può succedere che ci si arrenda sul nascere e si cerchi subito la risposta al problema.

Fortunatamente, la capacità di saper osservare con cura ogni dettaglio e cercare di capire cosa c’è che non va può essere allenata con del sano esercizio. In che modo? Semplicemente sottoponendosi a test del QI di diversa natura. Come possono essere i rompicapi o gli enigmi matematici. Oggi ti sottoponiamo ad un’immagine all’apparenza molto semplice, con un errore che in realtà è proprio sotto i tuoi occhi. Hai 8 secondi di tempo per risolverlo, altrimenti ti diamo noi la risposta definitiva.

Test del QI: ecco dove si trova l’errore nell’immagine

Un test del QI tanto semplice all’apparenza quanto difficile da risolvere. Come sempre, anche in questo caso è bene prendersi il proprio tempo e analizzare nel dettaglio ogni singolo elemento che compone la foto. Ma partiamo dall’inizio, il soggetto è una ragazzina che sta accarezzando il proprio gatto su un tappeto.

Il contesto è familiare, si tratta del salotto di una casa. E lo si evince dalla presenza di un divano con 3 cuscini, una grossa finestra con le tende e poco altro. Tutto normale, no? E invece c’è un errore, ed è proprio su questo punto che si basa il test del QI. Prenditi i tuoi 8 secondi e cerca di scovarlo subito.

Non ce l’hai fatta e ti arrendi? Può capitare, vuol dire solo che hai bisogno di maggior tempo per allenarti e per affinare le tue capacità analitiche. La soluzione sta nella coda del gatto. O meglio, nelle code. Se guardi bene, infatti, il gatto ne ha due. Un dettaglio che ora ti sembrerà palese, ma che rende in realtà questo test del QI molto più complicato del previsto.